Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (30.03.2023/ac/a/d)





Mülheim/Ruhr (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium Capital Partners LLP senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Brenntag AG moderat:Die Shortseller von Millennium Capital Partners LLP haben den Rückwärtsgang aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) eingelegt.Das Londoner Asset Management-Unternehmen Millennium Capital Partners LLP hat am 29.03.2023 seine Short-Position von 0,50% auf 0,49% der Brenntag-Aktien verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Brenntag-Aktien:0,80% Marshall Wace LLP (29.03.2023)0,71% Citadel Advisors Europe Limited (15.03.2023)0,60% Citadel Advisors LLC (29.03.2023)0,49% Millennium Capital Partners LLP (29.03.2023)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:68,70 EUR +0,47% (30.03.2023, 17:19)