Börsenplätze Brenntag-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

75,14 EUR +0,45% (08.05.2023, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

75,24 EUR +0,72% (08.05.2023, 16:00)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (08.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei zuletzt stark gelaufen und stehe nun kurz vor einem neuen Kaufsignal. Ob es dazu komme, entscheide sich womöglich am Mittwoch. Denn dann präsentiere der Vorstand die Zahlen für das erste Quartal 2023. Nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr blicke Brenntag vorsichtig auf 2023.Der Vorstand rechne im laufenden Jahr mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld, wie Brenntag Anfang März bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2022 mitgeteilt habe. Die Situation dürfte sich aber allmählich normalisieren. In diesem Jahr solle der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) deshalb mit 1,6 bis 1,8 Mrd. Euro im besten Fall den Vorjahreswert erreichen.Wachsen wolle Brenntag auch künftig über Zukäufe. Ausbauen möchten die Essener laut Konzernchef Christian Kohlpaintner etwa die Marktposition der beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials in den Schwellenländern. Dabei wolle der Vorstand auch größere Übernahmen prüfen, wenn sich die Gelegenheit ergebe. Jährlich wolle das Unternehmen 400 bis 500 Mio. Euro für Zukäufe aufwenden. In den vergangenen drei Jahren habe Brenntag rund 670 Mio. Euro für Übernahmen ausgegeben.Derweil reiße die Kritik aktivistischer Investoren am Chemikalienhändler nicht ab. Nun möchten sie einen Sitz im Aufsichtsrat. Damit würden Aktionär PrimeStone Capital und andere Aktivisten ihre Forderung untermauern, das Unternehmen in zwei Teile zu spalten. Im Geschäftsfeld Specialties konzentriere sich Brenntag auf den Vertrieb von Inhaltsstoffen für ausgewählte Branchen. Im Bereich Essentials vermarkte das Unternehmen Prozesschemikalien. Abseits dieser Forderungen würden die aktivistischen Investoren die Kommunikation des Aufsichtsrats gegenüber Anlegern sowie dessen Kontrolle der Unternehmensführung kritisieren.Es bleibe dabei: Bei Brenntag laufe es rund. Das Unternehmen verfüge über ein solides Geschäftsmodell, wodurch es auch diese Krise relativ schadlos überstehen dürfte. Zudem glänze die Aktie mit einem starken Chartbild.Anleger können bei der AKTIONÄR-Altempfehlung dabei bleiben (Stoppkurs: 58,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link