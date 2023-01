Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

64,28 EUR +1,07% (04.01.2023, 10:12)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

64,60 EUR +1,54% (04.01.2023, 09:57)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (04.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Der Chemikaliengroßhändler Brenntag habe am Montag verkündet, den Konkurrenten Univar doch nicht übernehmen zu wollen. Dies habe beim DAX-Titel umgehend zu einem kräftigen Kursanstieg geführt. Auch die jüngsten Analystenkommentare würden nahe legen, dass der Brenntag-Vorstand damit vermutlich die richtige Entscheidung getroffen habe.So habe etwa UBS die Einstufung für Brenntag angesichts der abgeblasenen Univar-Übernahme auf "buy" mit einem Kursziel von 72,50 Euro belassen. Unter Anlegern dürfte dies sehr positiv aufgenommen werden, so Analyst Rory McKenzie. Da die erste Reaktion auf die potenzielle Übernahme sehr negativ gewesen sei, bringe die Kehrtwende eine Kaufgelegenheit mit sich.Indes habe J.P. Morgan im Rahmen einer Studie zum europäischen Chemiesektor Brenntag auf "overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi habe erklärt, beim Essener Chemiekalienhändler habe er auf die beendeten Übernahmegespräche mit Univar und auf eine Empfehlung des Großaktionärs Primestone Capital zur Aufspaltung des Konzerns verwiesen. Dies wäre sinnvoll, so Udeshi, der von den Aktien von BASF und Brenntag besonders überzeugt sei.Auch "Der Aktionär" ist für die Brenntag-Papiere positiv gestimmt. Anleger können nach wie vor am Ball bleiben, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 52,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: