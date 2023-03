Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 700 Standorten in 78 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14,4 Mrd. Euro im Jahr 2021.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (06.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Brenntag präsentiere am 08.03. seine Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2022. Zuletzt habe das Unternehmen im dritten Quartal dank höherer Verkaufspreise und einer guten Nachfrage Umsatz und Ergebnis kräftig steigern können. Dabei habe Brenntag auch vom schwächeren Euro profitiert. Der operative Gewinn habe auch dank des Konzernumbaus um mehr als ein Drittel angezogen.Brenntag-Chef Christian Kohlpaintner habe dem Unternehmen einen Großumbau verordnet, um es profitabler zu machen. Abläufe und Strukturen sollten verbessert werden, zudem habe Brenntag bis Ende 2022 rund 1.300 Stellen streichen wollen. Das Unternehmen habe mit dem Programm bis zum Ende des dritten Quartals bereits ein zusätzliches jährliches operatives Ergebnis (EBITDA) von 230 Mio. Euro generiert und damit mehr als ursprünglich geplant.Für das laufende Jahr strebe der Chemikalienhändler einen operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA), der als wichtiger Gradmesser für die operative Entwicklung gelte, im oberen Bereich von 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro an. 2021 hätten hier 1,34 Mrd. Euro gestanden. Dazu sollten neben dem Konzernumbau und Sparprogramm auch Zukäufe beitragen.Derweil habe das Brenntag-Management Anfang des Jahres nach der Kritik von Aktionären eine mögliche Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions abgeblasen. So habe der Aktionär Primestone Capital die "sofortige Beendigung" der Gespräche mit Univar gefordert. Nach Vorstellung von Primestone sollte sich Brenntag statt auf eine "risikoreiche" Übernahme vielmehr auf die Verbesserung des Kerngeschäfts fokussieren. Hierzu habe der Investor auch eine Aufspaltung des Unternehmens gefordert.Brenntag habe die beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials. Im ersten Geschäftsfeld konzentriere sich Brenntag auf den Vertrieb von Inhaltsstoffen für ausgewählte Branchen. Im zweiten Bereich vermarkte das Unternehmen Prozesschemikalien.Für Analyst Dominic Edridge von der Deutschen Bank sei der Haupttreiber für den Aktienkurs die Umsetzung der Ziele in Ergebnisse. Für eine Aufteilung in zwei Geschäftsteile, wie es Aktionäre nach dem Univar-Vorstoß gefordert hätten, sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Brenntag brauche nach der Ankündigung seiner neuen Strategie Zeit, um die internen Systeme und Strukturen zu stärken und zu zeigen, was das Unternehmen in seiner derzeitigen Struktur noch leisten könne.Die Brenntag-Aktie sei laut Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies die weltweit günstigste in der Branche. Doch solange Brenntag keine deutliche Verbesserung der finanziellen Entwicklung im Vergleich zur Konkurrenz oder einen deutlichen Strategiewechsel zeige, dürfte sich der Bewertungsrückstand kaum aufholen lassen. Nach Einschätzung von Morgan Stanley-Analystin Annelies Vermeulen dürften sich bei den Chemiekonzernen Wachstum und Margen 2023 abschwächen. Brenntag aber könnte mit einer robusten Entwicklung überraschen.Brenntag sei bislang gut durch die Krise gekommen. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien relativ gut. Auch das Chartbild stimme derzeit, ein frisches Kaufsignal könnte bald generiert werden. DER AKTIONÄR sei daher für die Brenntag-Aktie positiv gestimmt. Der Stoppkurs sollte bei 52,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 06.03.2023)Mit Material von dpa-AFX