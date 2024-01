Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeiter weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (23.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Gegenwind für die Anteilscheine von Brenntag. Nachdem die Aktie des Chemikalienhändlers im vergangenen Jahr weiter habe steigen können, während es BASF & Co eher schwer gehabt hätten, laufe es 2024 bislang eher mau. Hinzu sei nun noch ein negativer Analystenkommentar aus dem Hause J.P. Morgan gekommen, die zunehmend skeptisch werde.Die US-Bank habe den Papieren von Brenntag den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwarte damit eher schlechte Nachrichten mit Blick auf die Zahlen zum vierten Quartal. Die Einstufung sei auf "underweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen worden. Analyst Chetan Udeshi habe in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie erklärt, dass das Konjunkturumfeld für Chemiekonzerne nach wie vor schwierig sei, da sich die Nachfrage auf niedrigem Niveau stabilisiert habe, aber noch kein wesentlicher Aufwärtstrend zu erkennen sei. Vor diesem Hintergrund dürften die Ausblicke der europäischen Unternehmen im Sektor auf 2024 eher zurückhaltend ausfallen und zu sinkenden Konsensschätzungen führen.Ganz anderer Ansicht sei hingegen die DZ BANK. So habe deren Analyst Peter Spengler den fairen Wert für Brenntag anlässlich der neuen Unternehmensstrategie von 83 auf 95 Euro angehoben. Die Einstufung sei mit "kaufen" bestätigt worden. Spengler habe in einer am Freitag vorliegenden Studie betont, dass sich der Chemikalienhändler voraussichtlich der weltweiten Nachfrageschwäche der Industrie zwar kaum komplett entziehen könnte. Dennoch sei Brenntag als globaler Infrastrukturanbieter mit einer breiten Kundenbasis gut aufgestellt. "In den Geschäftsbeziehungen ist die Lieferfähigkeit in der Regel wichtiger als der Preis", habe der Experte betont.Für den "Aktionär" bleiben die Anteilscheine von Brenntag eine solide Halteposition, so . Die Risiken würden aktuell überschaubar erscheinen, aber es gebe derzeit auch spannendere Aktien. Wer bereits investiert ist, sollte den Stoppkurs nach wie vor bei 65,00 Euro belassen. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: