Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeiter weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (06.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Großer Umbau bei Brenntag: Der Chemikalienhändler wolle die Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche vorantreiben. Die Geschäfte mit Prozesschemikalien (Essentials) sowie mit Spezialitäten für bestimmte Branchen (Specialties) sollten bis 2026 eigenständig aufgestellt werden. Danach wolle der Vorstand verschiedene strategische Optionen prüfen.Ob es zu einer Aufspaltung, die diverse aktivistische Investoren immer wieder gefordert hätten, kommen könnte, sei aber aktuell noch offen. Jedenfalls sollten die Sparten Essentials und Specialties jeweils volle Geschäftsautonomie erhalten, habe Brenntag am Dienstag mitgeteilt. Unterstützt werden solle das Ganze von einer schlanken Konzernzentrale. Die beiden Bereiche seien noch stark miteinander verbunden, sowohl rechtlich als auch operativ, habe Brenntag-Chef Kohlpaintner betont. Daher benötige die Entflechtung Zeit. Im Jahre 2026 wolle Brenntag dann die "nächsten strategischen Schritte" gehen. Dabei verfüge das Unternehmen Kohlpaintner zufolge über mehrere Optionen. Eine Aufspaltung sei "eine davon". Die Eigenständigkeit der beiden Bereiche solle zu schnelleren Entscheidungen und höheren Ergebnissen führen. Die Umstrukturierung solle insbesondere im Spezialitätengeschäft zu einer verbesserten Entwicklung führen, welches Kohlpaintner zufolge derzeit hinter den Wettbewerbern zurückbleibe. Diese Lücke solle geschlossen werden.Ab Anfang 2024 sollten für beide Geschäftsbereiche eigene gesellschaftsrechtliche Strukturen geschaffen werden. Dabei komme es auch zu einer Umschichtung im Portfolio. Brenntag erwarte deutliche Effizienzsteigerungen und Einsparungen bei den allgemeinen Verwaltungskosten, den Ausgaben sowie in der Lieferkette. Zum dritten Quartal habe das Management weitere Sparmaßnahmen eingeleitet und angekündigt. Insgesamt wolle der Konzern bis zum Jahre 2027 rund 300 Mio. Euro jährlich einsparen. Die Akquisitionsstrategie habe Brenntag unverändert belassen.Die Entscheidung zur Umstrukturierung habe der Brenntag-Aktie gestern noch keine positiven Impulse verleihen können. Der jüngste Kursrückgang nach dem zuvor erfolgten kräftigen Anstieg sei allerdings kein Beinbruch. Die Aussichten für den DAX-Titel seien relativ gut. Investierte Anleger könnten mit einem Stopp bei 65 Euro nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: