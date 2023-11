Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (09.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Brenntag werde nach Gewinnrückgängen im dritten Quartal etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. "Das makroökonomische Umfeld war auch im dritten Quartal schwierig, mit anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und inflationären Tendenzen, die sich auf unsere Leistung ausgewirkt haben", habe der CEO des Chemikalienhändlers, Christian Kohlpaintner, erklärt.Er habe hinzugefügt: "Wir sahen ein gemischtes Bild in beiden Geschäftsbereichen und allen Regionen. Gleichzeitig beobachteten wir aber auch, dass sich die Marktbedingungen weiter normalisierten und die Absatzmengen, wie für das zweite Halbjahr 2023 erwartet, sequenziell leicht anstiegen. Diese moderate Erholung der Absatzmengen und unsere insgesamt solide Leistung im dritten Quartal bilden eine recht stabile Grundlage für den Rest des Jahres, trotz des leicht nachgebenden Preisniveaus." Die Unternehmensführung erwarte daher nun, dass 2023 beim operativen Gewinn das untere Ende der Prognosespanne erreicht werde. Im Sommerquartal habe das Management erst bereits das obere Ende des Jahresziels etwas gesenkt.Im Gesamtjahr rechne das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) von 1,6 Milliarden bis 1,7 Milliarden Euro. In Monaten Juli bis September sei das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 381 Millionen Euro zurückgegangen. Analysten hätten im Schnitt mit etwas mehr operativem Gewinn gerechnet. Unter dem Strich sei im Quartal ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 176 Millionen Euro nach 247 Millionen Euro im Vorjahr geblieben. Mit knapp 4,1 Milliarden Euro sei der Umsatz um rund ein Fünftel geschrumpft. Experten hätten mit einem höheren Erlös gerechnet.Zwar seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für Brenntag durchaus gut, doch derzeit leide die Aktie des Chemikalienhändlers unter dem anhaltend schwierigen Marktumfeld.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: