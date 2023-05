Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

74,46 EUR -2,54% (22.05.2023, 14:39)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

74,60 EUR -2,05% (22.05.2023, 14:26)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (22.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Gegenwind für Brenntag: Die britische Großbank Barclays habe die Aktie von "Equal Weight" auf "Underweight" heruntergestuft und das Kursziel von 84 auf 80 Euro reduziert. Im Vergleich zu anderen Chemikalienhändlern sei Brenntag nicht gerade günstig bewertet, habe Analyst Alex Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Sofern er das künftige Wachstum von Brenntag nicht radikal unterschätzt habe, halte er das aktuelle Kursniveau des Distributeurs für eine klare Fehlbewertung. Laut Stewart seien die Anteilscheine der belgischen Azelis ähnlich bewertet wie Brenntag, und auch IMCD hätten nur eine kleine Prämie aufgewiesen. Dabei böten beide Unternehmen deutlich dynamischeres Wachstum, so Stewart. Brenntag sei im laufenden Jahr etwa 20 Prozent besser gelaufen als IMCD und sogar 50 Prozent besser als Azelis. Dies sei kaum rational zu begründen.Indes habe die Großbank UBS das Rating für Brenntag nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der Veranstaltung sei, dass es vom ersten zum zweiten Quartal keine erkennbaren Verbesserungen in den Endmärkten der Konsumgüter- und Industriechemie-Unternehmen gebe, habe Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Da der Abbau von Lagerbeständen fast abgeschlossen sei, hätten sich die Aussichten für das zweite Halbjahr 2023 aber verbessert. Der Druck auf die Herstellungskosten sei weniger akut, vor allem dank gesunkener Energiepreise.Die Brenntag-Aktie sei derzeit in der Tat kein günstig bewertetes Schnäppchen. Dennoch sei die Bewertung noch relativ moderat. Rein charttechnisch betrachtet sehe es indes gut aus. Die jüngste Korrektur könne durchaus als gesund bezeichnet werden. DER AKTIONÄR sei für den DAX-Titel zuversichtlich gestimmt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: