Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (16.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine spannende Hauptversammlung liege hinter dem im DAX notierten Chemie-Großhändler Brenntag. Die scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Doreen Nowotne habe dabei bei den Brenntag-Anteilseignern für den Kurs des Managements geworben. "Dies ist eine wichtige Hauptversammlung für Brenntag", habe sie am Donnerstag auf dem online durchgeführten Aktionärstreffen gesagt.Brenntag sei mitten im Wandel, mitten im Umbau, im Aufbau und in der Etablierung einer neuen Organisationsstruktur weltweit, mitten in der Umsetzung einer neuen Strategie und mitten in der Verankerung einer neuen Kultur. Dieser Prozess sei enorm vielschichtig und komplex. Und deshalb erfordere er Kontinuität, auch auf der Ebene des Aufsichtsrats. Ihr Nachfolger solle Richard Ridinger werden, der seit 2020 Mitglied des Kontrollgremiums sei.Die Brenntag-Aktionäre hätten auf der Hauptversammlung mit einer Mehrheit für die Brenntag-Aufsichtsratskandidaten und für die von Brenntag vorgelegten Beschlüsse gestimmt. Der Kritiker und Finanzinvestor Primestone habe unterdessen Einspruch gegen den größten Teil der Beschlüsse eingelegt. Anhaltspunkte für Formalfehler seien jedoch nicht ersichtlich, habe Nowotne nach einer Prüfung gesagt. Widerspruch gegen Beschlüsse der Versammlung zu Protokoll des Notars über das Investorportal könne nicht mehr eingelegt werden.Der Aufsichtsrat teile zwar die Kritik einiger Aktionäre, dass "der Brenntag-Spezialitätenbereich bisher noch nicht so erfolgreich ist, wie er sein könnte und auch muss", habe die seit mehr als 13 Jahren amtierende Aufsichtsratsvorsitzende eingeräumt. Die Umsetzung des Umbaus laufe auf Hochtouren. Diese Phase sei der Kern der Transformation. Brenntag sei über Jahrzehnte regional gewachsen. Die Etablierung der beiden Divisionen stelle eine große Veränderung dar und sei ein Prozess, der nicht von heute auf morgen erledigt sei. Diese Veränderung erfordere Zeit, bis sie Früchte trage.Seit Monaten liefere sich das Brenntag-Management mit aktivistischen Investoren einen Schlagabtausch. Dabei mache vor allem der britische Finanzinvestor Primestone, der gut zwei Prozent an Brenntag halte, auf sich aufmerksam. Primestone habe verhindern wollen, dass die von Brenntag vorgeschlagene Wahl von Ridinger, ehemaliger Chef des Schweizer Feinchemiekonzerns Lonza, zum Aufsichtsratschef und von Suja Chandrasekaran als Mitglied des Kontrollgremiums auf dem Aktionärstreffen durchgehe. Der britische Finanzinvestor habe mit dem ehemaligen Chemikalien-Manager Geoff Wild und der Ex-Goldman-Sachs-Bankerin Joanna Dziubak zwei eigene Vorschläge für den Aufsichtsrat gemacht.Es wäre natürlich gut für Brenntag, wenn allmählich wieder etwas mehr Ruhe einkehren würde. Nichtsdestotrotz laufe es beim Chemiehändler operativ nach wie vor gut. Auch das Chartbild präsentiere sich in unverändert guter Verfassung.Anleger können dabeibleiben und ihre Position mit einem Stoppkurs bei 58,00 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Aktie von Brenntag. (Analyse vom 16.06.2023)Mit Material von dpa-AFX