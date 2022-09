XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

68,60 EUR +0,12% (15.09.2022, 12:02)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (15.09.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Eine hohe Nachfrage und der eingeleitete Sparkurs geben dem Chemikalienhändler weiter Auftrieb - AktienanalyseHöhere Verkaufspreise, eine gute Nachfrage, aber auch der von Unternehmenschef Christian Kohlpaintner eingeleitete Konzernumbau haben dem Chemikalienhändler Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) im zweiten Quartal kräftige Zuwächse beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei 45,9 Prozent auf knapp 5,1 Mrd. Euro geklettert. Dabei habe Brenntag auch vom schwächeren Euro profitiert - bereinigt um Währungseffekte betrug das Plus gut 37 Prozent. Das EBITDA habe um die Hälfte auf 533,8 Mio. Euro angezogen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 287,5 Mio. Euro und damit etwas mehr als das Doppelte wie im Vorjahr geblieben. "Brenntag setzt seinen Wachstumskurs fort und erzielte im zweiten Quartal 2022 sehr starke Ergebnisse mit einem hervorragenden organischen Wachstum in beiden Geschäftsbereichen", habe Kohlpaintner kommentiert. Und weiter: Der positive Trend halte auch im zweiten Halbjahr an. Der Manager gehe daher nun davon aus, dass das EBITDA im Gesamtjahr im oberen Bereich der im Juni angehobenen Prognose von 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro landen dürfte. Kohlpaintner habe außerdem erklärt, dass Brenntag anders als Chemieunternehmen von einer deutlichen Gas-Verknappung nur gering betroffen wäre. Der Konzern könne in diesem Fall seine Standorte weiter voll betreiben. Nachrichten ganz nach dem Geschmack der Börse.Analysten würden ohnehin große Stücke auf den Konzern halten. In einem günstigsten Szenario könne sich der Aktienkurs des Chemikalienhändlers auf 140 Euro verdoppeln, so Alex Stewart von Barclays. Und zwar dann, wenn der Markt die Wachstumsprognose des Unternehmens für bare Münze nehme, während er gegenwärtig noch in Sorge um die Preise sei.Mutige Anleger wagen ein Long-Investmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2022)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:68,62 EUR -0,06% (15.09.2022, 12:04)