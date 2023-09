XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

74,24 EUR -1,12% (07.09.2023, 12:40)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (07.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Auf dem Weg nach oben - AktienanalyseWidrige Marktbedingungen und negative Wechselkurseffekte haben dem Chemikalienhändler Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzrückgang um 16 Prozent auf 4,26 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis um fast ein Viertel auf knapp 410 Mio. Euro geschrumpft. Unter dem Strich sei ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 186,9 Mio. Euro geblieben - 35 Prozent weniger als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr werde der Konzern daher etwas vorsichtiger. Brenntag rechne nun mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro. Zuvor habe Brenntag bis zu 1,8 Mrd. Euro angepeilt. Die Brenntag-Aktie habe dennoch zulegen können.Was bei Anlegern gut angekommen sei: Vorstandschef Christian Kohlpaintner habe sich trotz des anhaltend schwierigen Umfelds zuversichtlich geäußert, "dass die Abatzmengen in der zweiten Jahreshälfte 2023 höher sein werden als in den ersten sechs Monaten". Um das Ergebnis zu sichern, seien zudem weitere Maßnahmen zur Kostensenkung eingeleitet worden. So solle die Zahl der Mitarbeiter um 300 reduziert werden. Außerdem sollen die Ausgaben, etwa für Dienstreisen und Beratungen, gesenkt und weitere 25 Standorte bis Ende des Jahres geschlossen werden. "Für 2023 haben wir uns einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag vorgenommen", habe Finanzchefin Kristin Neumann mit Blick auf die Kosteneinsparungen gesagt.Analysten hätten sich ebenfalls zufrieden gezeigt: Die Resultate des Chemikalienhändlers hätten sich im Großen und Ganzen mit den Markterwartungen gedeckt, habe etwa Suhasini Varanasie von der USInvestmentbank Goldman Sachs geschrieben. Es gebe erste Signale einer Erholung des Absatzes im Quartalsvergleich, wodurch sich womöglich eine Wende beim Wachstum in den kommenden zwölf Monaten andeute. Was der Börse ebenfalls nicht verborgen geblieben sei: Brenntag sei in das Visier aktivistischer Investoren geraten, die eine Abspaltung der Spezialitätensparte vom Massengeschäft mit Standardchemikalien favorisieren würden. Davon würden sie sich eine schnelle Wertsteigerung erhoffen. Vor allem Milliardär Klaus-Michael Kühne habe zuletzt mit Käufen auf sich aufmerksam gemacht. Über seine Holding verfüge er nun über gut zehn Prozent der Stimmrechte, habe es in einer Mitteilung des Konzerns vom vergangenen Freitag geheißen. Zuvor habe sein Anteil bei knapp 5,2 Prozent gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:74,40 EUR -0,72% (07.09.2023, 12:09)