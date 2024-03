Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

83,02 EUR -2,81% (07.03.2024, 10:30)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

83,12 EUR -2,69% (07.03.2024, 10:33)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeiter weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (07.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unter die Lupe.Die Brenntag-Aktie verbillige sich im frühen Handel deutlich. Denn der DAX-Konzern blicke nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2023 nun vorsichtig auf das laufende Jahr. Für 2024 rechne Brenntag immerhin damit, dass sich die sequenzielle Erholung der Absatzmengen fortsetzen werde.Der Krieg in der Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten, geopolitische Spannungen und die nur langsam sinkende Inflation würden weiterhin für Unsicherheiten hinsichtlich der Wachstumserwartungen für die Weltwirtschaft sorgen, habe Brenntag am Donnerstag in Essen erklärt. Für das laufende Jahr gehe der Konzern deshalb im schlechtesten Fall von einem leichten Rückgang des operativen Ergebnisses aus. Für den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (operatives EBITA) strebe Brenntag 1,23 Mrd. bis 1,43 Mrd. Euro an.Im vergangenen Jahr habe Brenntag eine schwächere Nachfrage zu spüren bekommen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 13,5 Prozent auf 16,8 Mrd. Euro geschrumpft. Dabei habe auch ein stärkerer Euro belastet - bereinigt um Währungseffekte habe das Minus elf Prozent betragen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sei um 16,3 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro gesunken. Auf die Aktionäre sei ein Gewinn von knapp 715 Mio. Euro nach fast 887 Mio. Euro im Vorjahr entfallen. Bei den Zahlen habe der Chemikalienhändler die Erwartungen der Analysten verfehlt. Das Brenntag-Management wolle die Dividende von 2,00 im Vorjahr auf 2,10 Euro/Aktie anheben.Es bleibt dabei: Für den AKTIONÄR bleiben die Anteilscheine von Brenntag eine solide Halteposition, so Thorsten Küfner. Die Risiken würden aktuell überschaubar erscheinen, allerdings gebe es aktuell auch spannendere Aktien. Bereits investierte Anleger sollten den Stoppkurs nach wie vor bei 65,00 Euro belassen. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: