Börsenplätze Brenntag-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

69,78 EUR -2,49% (17.10.2023, 14:36)



XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

69,76 EUR -2,43% (17.10.2023, 14:24)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche.



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Mit mehr als 17.500 Mitarbeitenden weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Mrd. Euro im Jahr 2022.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (17.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Brenntag würden am heutigen Dienstag zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex zählen. Mit einem Minus von knapp 4 Prozent seien die Anteilscheine des Chemikalienhändlers auch auf den tiefsten Stand seit August gefallen. Der Grund hierfür sei eine heute veröffentlichte Studie aus dem Hause DZ BANK.So habe deren Analyst Peter Spengler die Brenntag-Aktie von ihrer "Equity-Ideas"-Liste gestrichen. Die Einstufung sei jedoch auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 83 Euro belassen worden. Das Papier des Chemikalienhändlers habe sich deutlich besser entwickelt als der Vergleichsindex HDAX, habe Spengler die Entnahme aus der Liste begründet. Brenntag sei aber weiterhin ein defensiver, krisenfester Wert und könnte von einer möglichen Aufspaltung neue Kursfantasie erhalten.Tatsächlich hätten Brenntag zum Vortagesschluss für das laufende Jahr noch mit rund 20 Prozent im Plus gelegen. Der HDAX sei im gleichen Zeitraum nur noch auf gut 8 Prozent und der DAX auf gut 9 Prozent gekommen. Spengler habe aber die Defensivqualitäten der Brenntag-Papiere im schwankenden Börsenumfeld gelobt und auf die weiterhin bestehende Aufspaltungsfantasie verwiesen.In der vergangenen Woche hätten sich indes auch die Experten der Deutschen Bank mit den DAX-Titeln genauer befasst. Analyst Dominic Edridge habe dabei die Einstufung für Brenntag auf "buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Seiner Meinung nach werde der Bereich Essentials des Chemikalienhändlers unterschätzt.Wer den DAX-Titel bereits im Depot hat, kann aber dabeibleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu der Brenntag-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link