Die Behörden hätten die Lage inzwischen unter Kontrolle, und die Demonstranten seien in ihr Lager in der Nähe des Militärhauptquartiers in Brasilia zurückgedrängt worden. Viele der Demonstranten würden dort bereits seit Anfang November campieren und ein Eingreifen des Militärs fordern, um das Wahlergebnis zu kippen und Luiz Inácio Lula da Silva aus dem Präsidentenamt zu verdrängen.



Larose gehe davon aus, dass diese Ereignisse in Zukunft zu einer stärkeren politischen Polarisierung führen würden, die im schlimmsten Fall die Regierbarkeit des Landes beeinträchtigen könnte, wenn sich das soziale oder wirtschaftliche Klima erheblich verschlechtere. Dies könnte sich letztlich in einer strukturell höheren Risikoprämie für brasilianische Vermögenswerte niederschlagen.



Eine "zusätzliche Risikoprämie für Brasilien" sei jedoch bereits vorhanden und im Vergleich zu Schwellenländer-Standards recht hoch, insbesondere bei Zinssätzen in lokaler Währung (mit sehr hohen Ex-ante-Realzinsen) und bei Aktien (in Form hoher Dividendenrenditen und niedriger Multiplikatoren). Im Gegensatz zu ähnlichen Ereignissen in den USA sei die Verurteilung über das gesamte politische Spektrum hinweg einhellig gewesen, und kein politischer Führer der Opposition sei bereit gewesen, sich auf die Seite der Plünderer zu stellen. Sogar Bolsonaro selbst sei nicht das Risiko eingegangen, diese Aktion zu rechtfertigen, obwohl sie in seinem Namen geschehen sei.



Zwar sei in den nächsten Tagen Vorsicht geboten, jede extreme Volatilität sollte aber auch als Chance betrachtet werden. Letztlich sollte die Stärke der brasilianischen Demokratie und die Fähigkeit, die die brasilianischen Institutionen gezeigt hätten, ein angemessenes Maß an Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, ein gutes und beruhigendes Zeichen für internationale Anleger sein. (09.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brasilien erlebte gestern seine eigene Version des "Sturms auf das Kapitol", als Tausende der radikalsten Anhänger des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro den "Platz der drei Mächte" in der Hauptstadt Brasilia stürmten, so Thierry Larose, Portfoliomanager bei Vontobel.Die Randalierer und Plünderer seien in die Gebäude des Präsidentenpalastes, des Kongresses und des Obersten Gerichtshofs eingedrungen, um gegen den neuen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu protestieren.