Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Regierung des linksgerichteten Präsidenten Lula hat große Fortschritte vorzuweisen: Nach der Verabschiedung des neuen fiskalischen Verantwortungsgesetzes im Sommer ist das Parlament kurz davor, eine landesweite Mehrwertsteuer einzuführen, die das extrem bürokratische Steuersystem vereinfachen wird, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Brasilien habe in den vergangenen Jahren wichtige Reformen verabschiedet und auch die neue linksgerichtete Regierung könne bald mit der Steuerreform einen Meilenstein setzen. Präsident Lula habe sich in der Vergangenheit interventionistisch gezeigt, allerdings beteuere er jetzt eine moderatere Haltung. Der Wachstumsausblick werde durch die straffe Geldpolitik belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, die hohe Steuerquote und die schlechte Infrastruktur belasten. Die Polarisierung in der Politik habe im Vergleich zur Regierung von Bolsonaro nachgelassen. Auch hinsichtlich der Außenpolitik - Stichwort Klimakrise - zeige sich Lula kompromissbereiter als sein Vorgänger.Länderrisiko: Der Ratingtrend Brasiliens habe sich bereits seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der schwachen fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die Vorgängerregierung habe mit der Rentenreform immerhinh für eine fiskalische Stabilisierung gesorgt. Die neue Regierung zeige sich fiskalisch verantwortungsbewusst und möchte einzelne Reformen vorantreiben, allerdings mit einer stärkeren sozialen Komponente. Dies dürfte insgesamt zu einer Bonitätsverbesserung führen, die bereits durch die Heraufstufung durch Fitch im Juli honoriert worden sei. Die hohe öffentliche Verschuldung mit über 75% des Bruttoinlandsprodukts sowie die geringe fiskalische Flexibilität würden eine Belastung für die Bonität darstellen. (08.12.2023/ac/a/m)