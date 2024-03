Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe in den ersten zwei Monate des Jahres einen Anstieg verzeichnet und befinde sich mit 54,1 Punkte auf einem komfortablen expansiven Niveau, was die Annahme einer Wiederbelebung bereits im ersten Quartal untermauere. Diese erwartete moderate Wiederbelebung dürfte keine Gefahr für die weitere Lockerung der Geldpolitik darstellen, zumindest solange die Inflationsraten ihren fallenden Trend beibehalten würden.



Die im vergangenen Sommer gestartete Lockerung der Geldpolitik dürfte sich in den kommenden Monaten im gleichen Umfang (50 Basispunkte pro Sitzung) fortsetzen und Leitzins von aktuell 11,25% auf dann rund 9% sinken. Der Schwenk der Regierung hin zu einer solideren Fiskalpolitik erleichtere der Notenbank die Arbeit, dürfte sich aber wachstumsdämpfend auswirken. Und weiterhin bestünden Risiken für die gesamtwirtschaftliche Aktivität durch das krisengebeutelte Nachbarland Argentinien.



Brasilien habe in den vergangenen Jahren wichtige Reformen verabschiedet, und auch die linksgerichtete Regierung Lulas habe mit der Steuerreform einen weiteren Meilenstein gesetzt. Präsident Lula habe sich in der Vergangenheit interventionistisch gezeigt, allerdings beteuere er jetzt eine moderatere Haltung. Der Wachstumsausblick werde noch durch die straffe Geldpolitik belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, die hohe Steuerquote und die schlechte Infrastruktur belasten. Die Polarisierung in der Politik habe im Vergleich zur Regierung von Bolsonaro nachgelassen. Auch hinsichtlich der Außenpolitik - Stichwort Klimakrise - zeige sich Lula kompromissbereiter als sein Vorgänger.



Der Ratingtrend Brasiliens sei seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der schwachen fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit lange Zeit negativ gewesen. Die Vorgängerregierung der aktuellen Regierung habe mit der Rentenreform dann für eine fiskalische Stabilisierung gesorgt.



Die neue Regierung zeige sich fiskalisch verantwortungsbewusst und möchte einzelne Reformen vorantreiben, allerdings mit einer stärkeren sozialen Komponente. Dies dürfte insgesamt zu einer Bonitätsverbesserung führen, die bereits durch die Heraufstufung durch Fitch im Juli vergangenen Jahres honoriert worden sei. Die hohe öffentliche Verschuldung mit über 75% des Bruttoinlandsprodukts sowie die geringe fiskalische Flexibilität würden eine Belastung für die Bonität darstellen.







Die straffe Geldpolitik hat tiefe Spuren in der brasilianischen Wirtschaft hinterlassen. In der zweiten Jahreshälfte vergangenen Jahres sei es zu einem Stillstand der Wirtschaft gekommen. In dem vor wenigen Tagen veröffentlichen Bericht zum vierten Quartal habe sich vor allem der schwache private Konsum als eine Bremse für die brasilianische Wirtschaft gezeigt. Dennoch habe das Land das gesamte Jahr 2023 bereits zum dritten Mal in Folge mit einem überdurchschnittlichen Wachstum (2,9%) abschließen können. Der Ausblick für das laufende Jahr sei gemischt. Die Lockerung der Geldpolitik mache sich bereits positiv bemerkbar, auch wenn das aktuelle Zinsniveau noch restriktiv sei.Die Inflationsrate dürfte weiter zurückgehen und Spielräume für weitere Zinssenkungen eröffnen. Der Rückgang der Inflation zusammen mit einem weiterhin soliden Arbeitsmarkt hätten zu einer Erholung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte geführt. Somit könne man mit einer Wiederbelebung des privaten Konsums im Laufe des Jahres rechnen. Die Investitionstätigkeit habe bereits im letzten Quartal 2023 einen ersten positiven Beitrag nach mehreren negativen Quartalen geleistet.