Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Sao Paolo gaben sowohl im Februar als auch im März nach, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.



Insgesamt habe der Aktienindex rund 14% Kursrückgang seit Ende Januar verzeichnet. Der Aktienmarkt habe vor allem unter den Sorgen über eine etwaige US-Rezession im weiteren Jahresverlauf und den Unsicherheiten über den Aufschwung in China gelitten. Mögliche zusätzliche Fiskalausgaben zum Abfedern der Inflation für Teile der Bevölkerung hätten zudem neue Sorgen über die Staatsverschuldung und die Finanzierbarkeit des Staatshaushaltes aufkeimen lassen.



Die volkswirtschaftlichen Indikatoren in Brasilien würden mehrheitlich auf weitere Abschwächungen bzw. ein bestenfalls unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum hindeuten. Der Arbeitsmarkt könnte vor einem Trendwechsel hin zu höherer Arbeitslosigkeit stehen. Zwar seien die Arbeitslosenraten derzeit noch stabil, aber es gebe deutliche Anzeichen, dass sie demnächst steigen würden. Das wiederum könnte den Trend rückläufiger Inflation verstärken. Die Teuerungsraten seien weiterhin auf dem Rückzug, allerdings würden sie sich noch immer auf viel zu hohen Niveaus bewegen. Aufs Jahr gerechnet lägen sie noch weit über dem Inflationsziel der Notenbank, aber auch deutlich unter den Leitzinsen und den Anleiherenditen. (Ausgabe vom 27.03.2023) (31.03.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.