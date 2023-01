Die Zentralbank wünsche sich mehr Klarheit hinsichtlich der zukünftigen Ausgabenpolitik der Regierung, um die Geldpolitik gestalten zu können. Zwar habe die Zentralbank im August gesagt, dass der Zinsanhebungszyklus abgeschlossen sei. Sollte die neue Regierung fiskalisch expansiv agieren, dann müsste die Geldpolitik allerdings möglicherweise noch stärker gestrafft werden. Im Moment aber freue sich die Zentralbank über den starken Rückgang der Inflation in den vergangenen Monaten, auch wenn die Inflationsrate (Dezember 2022: 5,8%) noch weit entfernt vom Inflationsziel (3,5%) liege.



Perspektiven: Brasilien habe in den vergangenen Jahren wichtige Reformen verabschiedet, allerdings habe zuletzt das Reformtempo deutlich nachgelassen. Auch unter der neuen linksgerichteten Regierung stünden Reformen nicht auf der Tagesordnung. Präsident Lula habe sich in der Vergangenheit interventionistisch gezeigt, allerdings beteuere er jetzt eine moderatere Haltung.



Der Wachstumsausblick werde durch die hohe Inflation und die geldpolitische Straffung belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten. Problematisch sei zudem die politische Polarisierung, die unter der Präsidentschaft Bolsonaros deutlich zugenommen habe. Lula zeige sich versöhnlicher. Auch hinsichtlich der Außenpolitik zeige sich Lula kompromissbereiter als sein Vorgänger, wie etwa bei der Bekämpfung der Klimakrise.



Länderrisiko: Der Ratingtrend Brasiliens habe sich bereits seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der schwachen fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die Regierung Bolsonaro habe zwar mit der Rentenreform einen Meilenstein gesetzt, aber bereits deutlich vor den Wahlen den Reformeifer verloren. Die hohe öffentliche Verschuldung mit fast 80% des Bruttoinlandsprodukts sowie die geringe fiskalische Flexibilität würden die größte Belastung für die Bonität darstellen. Brasilien dürfte in den kommenden Jahren unterdurchschnittlich wachsen, was die fiskalische Position weiter verschlechtern sollte.







Radikale Anhänger des rechtsgerichteten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben am 8. Januar das Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasilia erstürmt, so die Analysten der DekaBank.Nach wenigen Stunden hätten die Sicherheitskräfte zwar die Lage wieder unter Kontrolle gebracht, aber die Vorfälle würden zeigen, vor welchen Schwierigkeiten die neue Regierung stehe. Der gewählte Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva habe nach seiner Wahl der Opposition die Hand gereicht. Zwar sei die Amtsübergabe am 1. Januar weitgehend friedlich verlaufen, aber die Bilder vom vergangenen Sonntag hätten gezeigt, dass ein Riss durch die Gesellschaft gehe und viel Arbeit vonnöten sein werde, diese Polarisierung zu überwinden.