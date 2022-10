Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Egal wer am 30. Oktober die Stichwahl zum Staatspräsidenten in Brasilien gewinnt, er wird das Land in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld steuern müssen, so die Analysten der Helaba.



Die Stimmung in der Industrie und bei Verbrauchern dürfte 2023 schlechter werden. Die notwendige Haushaltskonsolidierung werde wohl warten müssen. Sollte die Wirtschaft abkühlen, stünde die Zentralbank wahrscheinlich mit Zinssenkungen bereit. (11.10.2022/ac/a/m)





