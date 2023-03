Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Präsident Luiz Inacio "Lula" da Silva zeigt sich in dieser Amtsperiode ungeduldiger als in seinen ersten zwei Amtszeiten, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Brasilien habe in den vergangenen Jahren wichtige Reformen verabschiedet, allerdings habe zuletzt das Reformtempo deutlich nachgelassen. Auch unter der neuen linksgerichteten Regierung stünden Reformen nicht auf der Tagesordnung. Präsident Lula habe sich in der Vergangenheit interventionistisch gezeigt, allerdings beteuere er jetzt eine moderatere Haltung. Der Wachstumsausblick werde durch die hohe Inflation und die straffe Geldpolitik belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten. Problematisch sei zudem die politische Polarisierung, die unter der Präsidentschaft Bolsonaros deutlich zugenommen habe. Lula zeige sich versöhnlicher. Auch hinsichtlich der Außenpolitik zeige sich Lula kompromissbereiter als sein Vorgänger, wie etwa bei der Bekämpfung der Klimakrise.Länderrisiko: Der Ratingtrend Brasiliens habe sich bereits seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der schwachen fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die Vorgängerregierung habe zwar mit der Rentenreform einen Meilenstein gesetzt, aber bereits deutlich vor den Wahlen den Reformeifer verloren, den die neue Regierung noch nicht zeige. Die hohe öffentliche Verschuldung mit fast 80% des Bruttoinlandsprodukts sowie die geringe fiskalische Flexibilität würden die größte Belastung für die Bonität darstellen. Brasilien dürfte in den kommenden Jahren unterdurchschnittlich wachsen, was die fiskalische Position weiter verschlechtern sollte. (Emerging Markets Trends vom 10.03.2023) (13.03.2023/ac/a/m)