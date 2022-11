Dass der moderate Vizepräsident Geraldo Alckmin das Übergangsteam führe, sei bereits eine beruhigende Nachricht für die Märkte. Wie der konservativ dominierte Kongress dürfte auch er als Garant für eine moderate Fiskalpolitik agieren. Aber bereits jetzt teste Lula die Grenzen dessen, was die Kapitalmärkte tolerieren würden. So gebe es Pläne, die in der Verfassung verankerte Ausgabendeckelung für das kommende Jahr auszuhebeln, um etwa die temporären Anhebungen der sozialen Transfers oder die Senkung der Steuer für Energie und Transport, die in diesem Jahr eingeführt worden seien, zu verlängern. Dies könnte in einem aktuell schwierigen Finanzierungsumfeld zu steigenden Finanzierungskosten führen. Zudem sei diese Maßnahme problematisch, weil sie die Arbeit der Währungshüter erschwere. Zwar habe die Zentralbank bereits im August gesagt, dass der Zinsanhebungszyklus abgeschlossen sei. Sollte die neue Regierung fiskalisch expansiv agieren, dann müsste die Geldpolitik allerdings möglicherweise noch stärker gestrafft werden.



Brasilien habe in den vergangenen Jahren wichtige Reformen verabschiedet, allerdings dürfte das Reformtempo unter der zukünftigen linksgerichteten Regierung und angesichts der fehlenden Mehrheiten im Kongress sinken. Präsident Lula habe sich in der Vergangenheit interventionistisch gezeigt, allerdings beteuere er jetzt eine moderatere Haltung. Der Wachstumsausblick werde durch die hohe Inflation und die geldpolitische Straffung belastet. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten. Problematisch sei ebenfalls die politische Polarisierung, die unter der Präsidentschaft Bolsonaros deutlich zugenommen habe. Lula zeige sich versöhnlicher. Auch hinsichtlich der Außenpolitik zeige sich Lula kompromissbereiter als sein Vorgänger, wie etwa bei der Bekämpfung der Klimakrise.



Der Ratingtrend Brasiliens habe sich bereits seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der schwachen fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die Regierung Bolsonaro habe zwar mit der Rentenreform einen Meilenstein gesetzt, aber bereits deutlich vor den Wahlen den Reformeifer verloren. Die hohe öffentliche Verschuldung mit mehr als 80% des Bruttoinlandsprodukts sowie die geringe fiskalische Flexibilität würden die größte Belastung für die Bonität darstellen. Brasilien dürfte in den kommenden Jahren unterdurchschnittlich wachsen, was die fiskalische Position weiter verschlechtern sollte. (Ausgabe vom 11.11.2022) (16.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ende Oktober kam es im Rennen um das Präsidentenamt in Brasilien zur Stichwahl, so die Analysten der DekaBank.Der Sieger habe Luiz Inacio Lula da Silva geheißen. Lula habe seinen Vorsprung in den Wochen von der Wahl abschmelzen sehen. Am Ende sei das Ergebnis mit 50,9% für Lula gegenüber 49,1% für den amtierenden Präsidenten Bolsonaro denkbar knapp gewesen. Glücklicherweise hätten sich die Sorgen vor einem sich an der Präsidentschaft klammernden Bolsonaros oder vor gewaltsamen Auseinandersetzungen nicht bewahrheitet. Abgesehen von einzelnen Zwischenfällen seien die Tage nach der Wahl weitgehend friedlich geblieben. Nun verschiebe sich der Fokus bereits auf die Politik der neuen Regierung, obwohl die Amtseinführung erst am Neujahrstag anstehe. Noch sei unklar, wie das neue Kabinett aussehen solle. Vor allem der Name des neuen Finanzministers sei für internationale Investoren von Bedeutung.