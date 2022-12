Börsenplätze Box-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Box-Aktie:

28,69 EUR +7,45% (12.12.2022, 17:20)



NYSE-Aktienkurs Box-Aktie:

29,88 USD +6,30% (12.12.2022, 17:26)



ISIN Box-Aktie:

US10316T1043



WKN Box-Aktie:

A110YG



Ticker-Symbol Box-Aktie:

3BX



NYSE-Symbol Box-Aktie:

BOX



Kurzprofil Box Inc.:



Box (ISIN: US10316T1043, WKN: A110YG, Ticker-Symbol: 3BX, NYSE-Symbol: BOX) bietet eine Cloud-Content-Management-Plattform, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, Cloud-Inhalte sicher zu verwalten und gleichzeitig einen einfachen und sicheren Zugriff auf diese Inhalte und deren gemeinsame Nutzung von jedem Ort und jedem Gerät aus zu ermöglichen. Mit der Software-as-a-Service-Plattform des Unternehmens können Benutzer sowohl intern als auch mit externen Parteien an Inhalten zusammenarbeiten, inhaltsgesteuerte Geschäftsprozesse automatisieren, benutzerdefinierte Anwendungen entwickeln und Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Funktionen implementieren, um gesetzliche und behördliche Anforderungen, interne Richtlinien sowie Branchenstandards und -vorschriften einzuhalten. (12.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Box-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Box Inc. (ISIN: US10316T1043, WKN: A110YG, Ticker-Symbol: 3BX, NYSE-Symbol: BOX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Box entwickele und vermarkte Cloud-basierte Content-Management- und Filesharing-Tools für Unternehmen. Am Montag steige die Aktie nach einem Upgrade auf den höchsten Stand seit August und liefere damit ein starkes Kaufsignal. Werde dieses auf Schlusskursbasis bestätigt, würden Tradern schnelle 30 Prozent winken.Analyst Pinjalim Bora von J.P. Morgan habe die Box-Aktie am Montag von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 34 Dollar ausgerufen. Das Unternehmen komme bei der Monetarisierung seiner Plattform sehr gut voran und erziele Free-Cashflow-Margen von mehr als 20 Prozent.Bei Schlusskursen oberhalb des starken Widerstands von 29,45 Dollar dürfte die Box-Aktie zügig an das August-Hoch von 31,28 Dollar heranlaufen. Werde auch diese Hürde gemeistert, sei das Allzeithoch, ausgebildet im April bei 33,04 Dollar, das nächste Ziel. Vom aktuellen Niveau aus, seien das etwa zehn Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link