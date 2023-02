Euronext Paris-Aktienkurs Bouygues-Aktie:

32,39 EUR +3,19% (23.02.2023, 09:19)



ISIN Bouygues-Aktie:

FR0000120503



WKN Bouygues-Aktie:

858821



Ticker-Symbol Bouygues-Aktie:

BYG



Euronext - Paris-Symbol Bouygues-Aktie:

EN



Kurzprofil Bouygues SA:



Bouygues SA (ISIN: FR0000120503, WKN: 858821, Ticker-Symbol: BYG, EN Paris-Symbol: EN) mit Sitz in Paris ist ein diversifizierter, börsennotierter Baukonzern, der im Jahr 1952 von Francis Bouygues gegründet wurde und seit 1989 von seinem Sohn Martin Bouygues geleitet wird. (23.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Bouygues: Damm wohl gebrochen - ChartanalyseDie Spannung in der französischen Bouygues-Aktie (ISIN: FR0000120503, WKN: 858821, Ticker-Symbol: BYG, EN Paris-Symbol: EN) nimmt aktuell wieder zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach den jüngsten Kursverlusten habe diese gestern den Supportbereich um 31 EUR erreicht. Intraday habe es dort spürbares Kaufinteresse gegeben. Ein wichtiger Schritt, denn immerhin sei dieser Preisbereich lange Zeit ein starker Widerstand gewesen. Der Ausbruch über diesen könnte dementsprechend auch ein mittelfristiges Umdenken bedeuten. Dafür aber sollte der Kurs nach Möglichkeit nicht zu tief unter ca. 31 EUR nachgeben.Nach langem Hadern der Bullen um 31 EUR scheine der Damm gebrochen zu sein. Die Aktie habe den Rücklauf in die alte Range von Anfang 2022 gewagt und könnte diese nun wieder komplett nach oben durchlaufen. Dies würde weiter anziehende Notierungen bis in den Bereich von 33 EUR bedeuten, potenziell sogar mehr. Trotz der verbesserten Chancen seien die Käufer aber noch nicht über den Berg. So sollte der Support um 31 EUR möglichst gehalten und zügig ein neues Hoch oberhalb von 32 EUR erreicht werden. Falls beides nicht gelinge, könnte sich ein bullischer Fehlausbruch mit Abwärtsrisiken in Richtung 29,50 EUR entwickeln. (Analyse vom 23.02.2023)Börsenplätze Bouygues-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bouygues-Aktie:32,33 EUR +1,70% (23.02.2023, 09:04)