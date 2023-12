Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,59 EUR -0,83% (28.12.2023, 11:04)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,59 EUR -0,69% (28.12.2023, 10:50)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.In der Winterpause einer bislang weitgehend enttäuschenden Saison werkele der BVB weiterhin eifrig an der Zukunft und wolle dabei auch auf U17-Weltmeister Paris Brunner setzen. Das habe Nachwuchschef Lars Ricken in einem Interview der "Ruhr Nachrichten" betont und dem zum besten Spieler der WM gekürten Offensivakteur einen Profivertrag in Aussicht gestellt.Junge Talente dürften auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolgs des BVB darstellen. Brunner habe gute Chancen, dass er ein weiterer der vielen Hochbegabten werde, der dem Verein und dessen zahlreichen Anhängern große Freude bereite. An der anhaltenden Kursschwäche dürfte allerdings auch dies wenig ändern. Die BVB-Aktie pendele weiterhin nur knapp über dem Jahrestief. Angesichts der sportlich eher mauen Entwicklung und des angeschlagenen Charts dränge sich daher kein Kauf auf. Wer die BVB-Aktie bereits im Depot habe, beachte weiter den Stopp bei 3,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: