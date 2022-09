Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Das sei stark und natürlich auch sehr wichtig gewesen: Nach dem guten Start in die Bundesliga-Saison 2022/23 mit vier Siegen aus fünf Spielen sei Borussia Dortmund nun auch gut in die finanziell besonders lukrative Champions League gestartet. So habe der BVB sein Auftaktmatch gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen souverän mit 3:0 gewonnen.Der Sieg sei letztlich auch in dieser Höhe verdient gewesen. Trainer Edin Terzic habe sich dementsprechend mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden gezeigt. Ebenfalls erfreulich: Der voraussichtlich größte Rivale um den Kampf um das Weiterkommen in dieser Gruppe, der FC Sevilla, sei gegen Manchester City zuhause mit 0:4 baden gegangen. Die Wermutstropfen seien jedoch weitere Verletzungen gewesen. So habe sich Stammtorwart Gregor Kobel bereits vor dem Spiel einen Muskelfaserriss zugezogen. Zudem habe nach wenigen Minuten Thorgan Hazard verletzt ausgewechselt werden müssen. Die Personaldecke werde für die anstehenden englischen Wochen damit immer dünner.Ein weiterer Sieg vor ausverkauftem Haus - es laufe beim BVB aktuell sportlich und wirtschaftlich wieder rund. Dementsprechend erscheine der enorme Kursabschlag von über 50 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau deutlich übertrieben.