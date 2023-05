Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.05.2023/ac/a/nw)



Borussia Dortmund und der FC Bayern München sollten einem Bericht von Sport1 zufolge das Werben um Mittelfeldspieler Edson Álvarez von Ajax Amsterdam intensivieren. Beide Clubs hätten bereits das Management des mexikanischen Fußball-Nationalspielers kontaktiert und ihr Interesse hinterlegt, habe das Portal am Montag berichtet. Auch die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" und die "Sport Bild" hätten über das Interesse der beiden Bundesligisten berichtet.Álvarez habe bei Ajax noch bis 2025 einen Vertrag, den Berichten zufolge verlange Amsterdam rund 40 Mio. Euro Ablöse. Álvarez wäre damit der Rekordtransfer des BVB."Der Aktionär" bleibt für die BVB-Aktie bullish. Dank anhaltend voller Stadien dürfte der BVB wieder dauerhaft profitabel wirtschaften. Dadurch wirke der immer noch kräftige Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit nach wie vor einfach übertrieben. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass sich die Aktie endlich nachhaltig vom Corona-Schock des Jahres 2020 erhole. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)