Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anteilseigner von Borussia Dortmund sollten für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 wieder eine Dividende erhalten. Dies habe BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag im Rahmen der Hauptversammlung der Aktionäre in der Westfalenhalle angekündigt. Bei der letzten Zahlung vor der Corona-Pandemie habe es noch 0,06 Euro je Aktie gegeben.Die an der Börse notierte Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA habe während der Corona-Pandemie Verluste von rund 150 Millionen gemacht und die Dividende gestrichen. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (30. Juni) habe der BVB erstmals wieder einen Gewinn von knapp 10 Millionen Euro verbucht."Jetzt ist wieder Normalität eingekehrt", habe Watzke gesagt, der auf ein ständig ausverkauftes Stadion verwiesen habe. Der BVB-Geschäftsführer habe sich gegenüber den Aktionären aber enttäuscht gezeigt, was den aktuellen Kurs der Aktie angehe. "Der bedrückt mich ehrlich gesagt." Watzke habe auf einen Börsenkurs von über 9 Euro in der Zeit vor Corona verwiesen. "Dann kann ich nachvollziehen, dass die Leute am Anfang der Pandemie die Hoffnung verloren haben." Die aktuelle Bewertung des Vereins sei aber nicht mehr zu verstehen, habe Watzke gesagt.Indes habe sich Watzke erneut für die umstrittene Auslandsvermarktung der Bundesliga mithilfe eines Investors ausgesprochen. Bei der Hauptversammlung der Aktionäre von Borussia Dortmund habe Watzke als Geschäftsführer des BVB diesen Bereich als möglichen Wachstumstreiber bezeichnet. "Die Liga sucht einen Partner, der ihr dabei hilft", habe Watzke gesagt, der auch Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sei. Am 11. Dezember solle bei der DFL-Mitgliederversammlung über eine strategische Vermarktungspartnerschaft entschieden werden. Am 24. Mai seien ähnliche Pläne schon einmal gescheitert. In der aktiven Fanszene stoße das Projekt auf Kritik.Grundsätzlich sei die geplante Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen natürlich eine positive Nachricht. Die Rendite dürfte allerdings nicht sonderlich hoch ausfallen, sollten wie vor Corona wieder 0,06 Euro je Anteilschein gezahlt werden.Es bleibt dabei: Ein Kauf der charttechnisch etwas angeschlagenen Aktie drängt sich aktuell nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu Borussia Dortmund. (Analyse vom 27.11.2023)