Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,205 EUR -1,52% (30.05.2023, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,195 EUR -2,21% (30.05.2023, 09:40)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (30.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach dem dramatisch verlorenen Titelkampf und den damit einhergehenden, massiven Kursverlusten scheine sich die Borussia-Dortmund-Aktie am Dienstag zumindest einigermaßen zu stabilisieren. Derweil nehme das Personalkarussell - wie gehabt - unmittelbar nach dem letzten Bundeslinga-Spieltag Fahrt auf. Beim BVB stünden gerade zwei Personalien im Fokus.Der FC Bayern München habe nämlich nach Informationen von Sky Interesse an einer Verpflichtung des bisherigen Dortmunders Raphael Guerreiro. Der deutsche Rekordmeister habe demnach in den vergangenen Wochen bereits "positive Gespräche" mit dem Management des ablösefreien portugiesischen Nationalspielers geführt, habe Sky am Montagabend berichtet. Der 29 Jahre alte Defensivspieler habe am Sonntag nach sieben Jahren seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündet, sein Vertrag laufe aus.Borussia Dortmunds Jude Bellingham habe sich indes zwar öffentlich zum dramatisch verlorenen Titelkampf geäußert, zu seiner persönlichen Zukunft aber keine Auskunft gegeben. Es sei möglich, dass Bellingham nicht mehr im schwarz-gelben Trikot auflaufe. Dem Vernehmen nach stehe er vor einem Wechsel zu Real Madrid.Auch wenn es mit dem Meistertitel nicht geklappt habe: "Der Aktionär" bleibe für die Aktie von Borussia Dortmund weiterhin optimistisch gestimmt. Die gute Bilanz, die niedrige Bewertung und die stets vollen Stadien würden dafür sprechen, dass der - mit Blick auf die jüngsten Kursverluste - nun wieder hohe Abschlag zum Kursniveau der Vor-Corona-Zeit ungerechtfertigt sei. Investierte Anleger sollten weiter im Spiel bleiben. "Der Aktionär" habe den Wert im Dezember 2022 zum Kauf empfohlen und zuletzt die Stopp-Loss-Marke auf 3,60 Euro erhöht, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link