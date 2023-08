Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Borussia Dortmund sei erfolgreich in die neue Saison 2023/24 gestartet. Mit einem weitgehend glanzlosen Auftritt habe der BVB die erste Pflichtaufgabe relativ locker gelöst und die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht: Man habe sich am Samstag beim Regionalligisten TSV Schott Mainz mühelos mit 6:1 (3:1) durchgesetzt, bei dem Sommer-Kick aber kaum begeistern können.Vor 30 312 Zuschauern hätten Sébastien Haller (22. und 35. Minute), Julian Brandt (24.), Marcel Sabitzer (57.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.) die Tore für das klar überlegene Team von Trainer Edin Terzic erzielt. Nils Gans (34.) sei für den krassen Außenseiter der umjubelte Ehrentreffer gelungen.Der BVB habe auf den verletzten Neuzugang Felix Nmecha verzichten müssen, auch der angeschlagene Karim Adeyemi habe in Mainz gefehlt. Dafür habe Terzic auf die beiden Sommer-Zugänge Rami Bensebaini und Sabitzer bauen können.Einen kleinen Schockmoment habe es in Form der Verletzung von Niklas Süle gegeben. Trainer Edin Terzic rechne allerdings nicht mit einem längeren Ausfall des Abwehrspielers, der bereits in der ersten Halbzeit wegen einer leichten Rückenverletzung ausgewechselt worden sei. "Er hat einen Stoß in den Rücken bekommen, aber danach signalisiert, dass es weitergehen könnte. Wir wollten aber kein Risiko eingehen und haben daher entschieden, ihn sofort herunterzunehmen. Er hat gesagt, dass er in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal Erfahrungen damit gemacht hat und es nach zwei, drei etwas schmerzhafteren Tagen besser wird. Ich vertraue ihm da", habe Terzic gesagt.Die Spannung steige nun natürlich weiter vor dem ersten Bundesliga-Spiel am Samstag. Der BVB sei mit dem aktuellen Kader bis auf ein paar kleinere Baustellen (ein vierter Innenverteidiger werde etwa noch gesucht) grundsätzlich gut gerüstet für eine weitere Saison, in der das Mindestziel Champions-League-Qualifikation erneut erreicht werden dürfte. Gut möglich, dass dann der Kurs wieder etwas vom immer noch vorhandenen Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit abbaue.Mutige können nach wie vor zugreifen, der Stopp sollte bei 3,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 14.08.2023)Mit Material von dpa-AFX