Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,092 EUR -0,10% (27.01.2023, 14:38)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,104 EUR +0,84% (27.01.2023, 14:10)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zufolge können mutige Anleger bei der Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) weiterhin einsteigen.Er solle der nächste Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham werden: Borussia Dortmund habe sich den nächsten international begehrten Teenager geangelt und Julien Duranville verpflichtet. Der 16 Jahre alte offensive Flügelspieler vom RSC Anderlecht gelte als einer der begabtesten Jungprofis Belgiens.Er gehöre in Anderlecht seit dieser Spielzeit fest zum Profi-Kader und habe seither sechs Liga-Spiele und vier Conference-League-Partien bestritten. Im Dezember habe ihn eine Muskelverletzung gestoppt, die nahezu auskuriert sei. Laut Trainer Edin Terzic solle er "in zwei bis drei Wochen" ins Training in Dortmund einsteigen.Wie lange der Vertrag laufe, habe der Verein nicht bekannt gegeben. Nur, dass er "sich langfristig an den BVB gebunden" habe. Laut Medienberichten solle die Ablösesumme bei rund 8,5 Millionen Euro liegen. Auch Sancho, Haaland oder Bellingham seien als Teenager nach Dortmund gewechselt und durchgestartet."Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben - so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben", habe Sportchef, Sebastian Kehl, gesagt: "Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen."Der BVB-Talentschuppen wachse weiter. Würden die sportlichen Ergebnisse in den kommenden Wochen auch stimmen, dürfte die Aktie ihre Erholung fortsetzen.Mutige können weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. Der Stopp kann vorerst noch bei 2,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 27.01.2023)Mit Material von dpa-AFX