Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,112 EUR +0,15% (26.01.2023, 10:51)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,114 EUR -0,87% (26.01.2023, 12:45)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei ein ähnlicher Krimi wie am Sonntag beim Sieg gegen den FC Augsburg gewesen. Doch am Ende habe der BVB wieder durch ein von Giovanni Reyna gewonnen - diesmal sei der Sietreffer zum 2:1 in der 93. Minute gefallen. Durch den Sieg, bei dem die eigentlich hoch veranlagte Mannschaft erneut unter ihren Möglichkeiten gespielt habe, sei der BVB auf Platz 5 vorgerückt.Nachdem die Dortmunder durch die Schwächephase vor der WM in Gefahr gelaufen seien, den Anschluss an die lukrativen Champions-League-Plätze zu verlieren, sei man nun punktgleich mit Eintracht Frankfurt auf dem wichtigen vierten Platz. Dieser Rang dürfte das Mindestziel für den BVB sein. Union Berlin auf Platz 2 sei nur noch zwei Punkte vor den Dortmundern, Spitzenreiter Bayern München fünf.Während auf dem Platz zwar die Leistung erneut nicht ganz gestimmt habe, man aber 2023 bisher alle sechs möglichen Punkte eingeheimst habe, scheine man auch auf dem Transfermarkt vor einem Erfolg zu stehen. Wie die in der Regel gut informierte französische L'Équipe berichte, könnte der BVB noch in dieser Woche den Kauf des Mega-Talents Julien Duranville fixieren. Der offensive Außenbahnspieler sei gerade einmal 16 Jahre alter ersten belgischen Liga und in der Europa Conference League. An ihm hätten auch zahlreiche andere europäische Top-Clubs großes Interesse.Mutige greifen weiterhin zu, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 2,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link