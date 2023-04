Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Bundesliga wolle sich für Investoren öffnen. So werde nun eifrig darüber debattiert, ob bis zu 15% der TV-Gelder für die nächsten 20 Jahre an ein Unternehmen verkauft würden, welches der Liga dafür sofort bis zu 3 Mrd. Euro zu Verfügung stelle. Der mögliche kurzfristige Geldsegen sei aber äußerst umstritten.BVB-Chef und DFL-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Watzke habe sich kürzlich erneut sehr positiv zu einem derartigen Deal geäußert. Auch andere Bundesligisten würden in einem derartigen Schritt eher Vor- als Nachteile sehen.Grundsätzlich sei aber natürlich davon auszugehen, dass sich die bietenden Private-Equity-Firmen (zum Kreis sollten auch Branchenriesen wie Blackstone oder CVC gehören) durchaus eine ordentliche Rendite ausrechnen würden. Ihr Kalkül dürfte sein, dass die TV-Einnahmen in den kommenden Jahren nach der kurzen corona-bedingten Unterbrechung weiter kräftig steigen würden wie in den Jahren zuvor. Dann hätte sich ihr Risiko, den 36 Clubs nun einen großen Batzen in Aussicht zu stellen, gelohnt. Die Vereine hätten dann hingegen einen schlechten Deal gemacht. Auch deshalb würden viele Funktionäre und auch Fans das Vorhaben kritisieren.Die entscheidende Frage laute aber vor allem: Welcher Verein der 36 Erst- und Zweitligisten (und was mit Drittligisten geschehe, die aufsteigen würden) erhalte von der möglichen Vorauszahlung eines Investors welchen Anteil. Borussia Dortmund erhalte aktuell etwa diese Saison 80 Mio. Euro, der FC Bayern sogar 90 Mio. Euro. Zum Vergleich: Vereine wie der VfL Bochum oder Werder Bremen müssten sich mit lediglich 33 bzw. 36 Mio. Euro begnügen.Sollte es zu einem Deal kommen und die TV-Gelder nach dem bisherigen Schlüssel aufgeteilt werden, könnte es der BVB-Aktie kurzfristig zusätzlichen Rückenwind verleihen. Sollten die großen Clubs wie Borussia Dortmund, der FC Bayern München & Co aber prozentual weniger von der Einmalzahlung als nach der bisherigen Aufschlüsselung erhalten, wäre es für den BVB natürlich ein schlechtes Geschäft.Grundsätzlich bleibe es dabei: "Der Aktionär" halte den Abschlag von 50% im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau für ungerechtfertigt, da der BVB nicht mehr unter den Folgen leide und wieder profitabel wirtschaften könne. Sollte zudem Jude Bellingham tatsächlich für mehr als 100 Mio. Euro verkauft werden, dürfte das dem Kurs einen weiteren Schub verleihen. Mutige Anleger könnten weiterhin zugreifen (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2023)