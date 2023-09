Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund und alle anderen Fußball-Bundesligisten würden natürlich darauf hoffen, dass der Verkauf für die TV-Rechte in Deutschland für den Zeitraum 2025 bis 2029 den Clubs wieder mehr Geld in die Kassen spülen werde. Gut möglich, dass der Wegfall einer Regel des Bundeskartellamts ihnen dabei in die Karten spielen werde.Denn die parallele Übertragung von Partien der Fußball-Bundesliga bei mehreren Anbietern könnte für die Fans aus Sicht des Bundeskartellamts Vorteile haben. Aus "rein wettbewerblicher Sicht" wäre eine Situation "zu begrüßen, in der zwei oder noch mehr Anbieter alle Spiele zeigen können", habe Kartellamtspräsident Andreas Mundt dem Nachrichtenportal "t-online.de" gesagt. Aktuell würden mit wenigen Ausnahmen der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Bundesliga zeigen - würden sich dabei die Spiele aber aufteilen. Wer alle Partien sehen möchte, brauche zwei Abonnements, einen Konkurrenzkampf um einzelne Spiele gebe es nicht.Für die kommende Rechteperiode von 2025 bis 2029 prüfe das Kartellamt, ob die zuletzt gültige "No-Single-Buyer-Rule" bei der Ausschreibung weiterhin Bestand haben müsse. Das Alleinerwerbsverbot regle, dass nicht ein Anbieter alleine alle Pay-TV-Rechte erwerben dürfe. Der Vorschlag der Deutschen Fußball Liga sehe die "No-Single-Buyer-Rule" nicht mehr vor. Zum aktuellen Stand der Beratungen habe sich Mundt "aufgrund des laufenden Verfahrens" nicht geäußert.Eingeführt worden sei das Alleinerwerbsverbot 2016. Auch, damit nicht ein Anbieter "als Monopolist dem Zuschauer gegenübersteht", habe Mundt gesagt. "Man kann nur mutmaßen, wo wir heute stehen würden, wenn damals ein Anbieter alle Rechte exklusiv erworben hätte." Es wäre aber "naiv zu glauben, dass das Angebot in diesem Fall heute preiswerter und besser wäre, schließlich wäre der eine Anbieter ein Monopolist", habe der Kartellamtspräsident gesagt.Es dürfte spannend werden, ob es den Bundesligisten gelinge, für die neue Auktion wieder deutlich mehr zu verdienen. Der BVB-Aktie helfe dies aktuell natürlich noch nicht, sie befinde sich weiterhin in einer sehr schwachen Verfassung. Nun wäre es wichtig, dass die Unterstützungen bei 3,76 und 3,72 Euro halten würden.Ganz klar: Aus charttechnischer Sicht ist die Borussia Dortmund-Aktie derzeit kein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 3,70 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 27.09.2023)Mit Materal von dpa-AFX