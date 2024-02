XETRA-Aktienkurs BVB-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nachdem Borussia Dortmund am Wochenende beim Gastspiel in Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen sei, würden sich nun die Blicke auf das morgige Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League richten. Der BVB sei dann beim niederländischen Top-Club PSV Eindhoven gefordert und habe die Chance auf eine Prämie von 10,6 Mio. Euro. Denn diese Zahlung erhalte jeder Club, der sich für das Viertelfinale des diesjährigen Wettbewerbs qualifiziere. Darüber hinaus würde in der Runde der letzten acht Teams ein zusätzliches Heimspiel winken, welches den Dortmundern vermutlich Einnahmen von knapp 3 Mio. Euro in die Kassen spielen dürfte. Doch der Gegner aus den Niederlanden sei nicht zu unterschätzen.Ein gutes Ergebnis in Eindhoven könnte der BVB-Aktie etwas Schwung verleihen. Eine Qualifikation für das Viertelfinale der lukrativen Champions League wäre natürlich in finanzieller Hinsicht ein riesiger Erfolg. Enorm wichtig bleibe aber, dass sich der BVB in der Bundesliga mindestens auf Platz 4 halte, um auch im kommenden Jahr in der Königsklasse spielen zu können, die dann sogar mit noch üppigeren Prämien locke. Die BVB-Aktie bleibe indes eine Halteposition, der Stopp sollte bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2024)