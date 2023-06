Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,325 EUR -0,35% (08.06.2023, 10:49)



DE0005493092



549309



BVB



BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der FC Bayern München bleibe trotz leichter Einbußen auch in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga die Nummer 1 bei den Einnahmen aus der Fernsehvermarktung. Nach einer vom "Kicker" am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Rangliste bekomme der deutsche Rekordmeister in der kommenden Spielzeit 90,0 Mio. Euro und damit 200 000 Euro weniger als in der abgelaufenen Saison. Auf Platz zwei rangiere Borussia Dortmund. Der BVB dürfe mit 80,8 Mio. Euro und damit 700 000 Euro mehr rechnen als zuletzt.Insgesamt schütte die Deutsche Fußball Liga (DFL) rund 1,3 Mrd. Euro TV-Geld an die 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga aus. Vor allem die beiden Aufsteiger würden profitieren: Zweitliga-Meister 1. FC Heidenheim dürfe sich auf 36,1 Mio. Euro und damit gleich 22,5 Mio. mehr als 2022/23 freuen. Der SV Darmstadt 98 erhalte 32,5 Mio. Euro nach zuletzt 14,6 Mio. Euro.DER AKTIONÄR sei weiterhin positiv für seine laufende Empfehlung, die BVB-Aktie, gestimmt. Die jüngst markierten (Verlaufs-)Tiefs im Bereich von 4,00 Euro sollten mit Blick auf die starken Fundamentaldaten der Vergangenheit angehören. Vielmehr hat die Borussia Dortmund-Aktie im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau gewaltiges Aufholpotenzial, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: