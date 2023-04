Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,92 EUR +1,82% (11.04.2023, 17:05)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,92 EUR +1,03% (11.04.2023, 16:58)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Borussia Dortmund-Aktie könne zum Wochenauftakt Kurszuwächse verbuchen und nähere sich damit auch wieder der psychologisch wichtigen Vier-Euro-Marke an. Die Hoffnung auf das große Happy End im Kampf um die Meisterschaft sei dank des jüngsten knappen Sieges gegen Union Berlin bei Verantwortlichen, Fans und Anlegern zurück. Und es gebe weitere gute News.Nach Kapitän Marco Reus habe Borussia Dortmund einem Medienbericht zufolge auch dem früheren Weltmeister Mats Hummels ein Angebot für einen neuen Vertrag gemacht. Wie die "WAZ" berichtet habe, solle der Abwehrspieler "genau den gleichen Vertrag wie Marco Reus" über ein Jahr und zu reduzierten Bezügen vorgelegt bekommen haben. Im Gegensatz zu Reus, bei dem nach einem "Bild"-Bericht die Verlängerung nur noch Formsache sei, solle sich Hummels aber noch nicht entschieden haben.Der 34 Jahre alte Abwehrspieler habe von 2008 bis 2016 für den BVB gespielt und sei 2019 nach drei Jahren bei seinem Jugendclub FC Bayern München wieder zurückgekehrt. Zuletzt sei Hummels, der mit dem BVB zweimal Meister und zweimal Pokalsieger geworden sei, allerdings in der Innenverteidigung nur noch die Nummer drei hinter den aktuellen Nationalspielern Niklas Süle und Nico Schlotterbeck gewesen.Mutige Anleger können nach wie vor bei der Borussia Dortmund-Aktie reingrätschen und auf Sieg, im Sinne weitere steigender Kurse, spielen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link