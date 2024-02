Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch wenn die Ergebnisse insgesamt noch relativ in Ordnung seien, laufe es vor allem spielerisch bei Borussia Dortmund aktuell eher mäßig. In finanzieller Hinsicht hätten die Borussen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (endet am 30.06.) hingegen offenbar viele Dinge richtig gemacht. Denn das Konzernergebnis sei um satte 71 Prozent gesteigert worden.Nachdem der Bundeligist im Vorjahreszeitraum noch 41,2 Millionen Euro verdient habe, seien es in der ersten Halbserie dieser Saison nun satte 70,6 Millionen Euro gewesen. Zudem habe Borussia Dortmund unter Berücksichtigung von Brutto-Transferentgelten in Höhe von 111,2 Millionen Euro (Vorjahr: 86,6 Millionen Euro) eine im Jahresvergleich um 19,3 Prozent höhere Bruttokonzerngesamtleistung (Umsätze zuzüglich Brutto-Transferentgelte) in Höhe von 367,7 Millionen Euro (Vorjahr: 308,2) erwirtschaftet. Die Erlöse hätten 15,7 Prozent über dem Vorjahreswert bei nun 256,5 Millionen Euro gelegen. Den größten Block hätten dabei die Einnahmen aus der TV-Vermarktung gebildet, die von 96,8 auf 109,3 Millionen Euro geklettert seien.Der zweitgrößte Posten seien Werbeerlöse gewesen (sie seien von 70,0 auf 70,5 Millionen Euro nur leicht angestiegen). Im Spielbetrieb (vor allem Zuschauereinnahmen) habe man einen Umsatz von 27,6 Millionen Euro (Vorjahr: 21,1) erzielt. Darüber hinaus hätten sich die Einnahmen aus den Merchandising-Aktivitäten von 16,4 auf 26,4 Millionen Euro kräftig erhöht, auch habe im Bereich Conference, Catering, Sonstige mit 22,7 Millionen Euro (Vorjahr: 16,9) ein deutliches Plus erzielt werden können.Das Vorsteuerergebnis sei von 47,5 auf 77,6 Millionen Euro geklettert, das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 102,2 auf 121,5 Millionen Euro. Ein Grund hierfür sei das höhere Ergebnis aus Transfergeschäften gewesen, das vor allem wegen des Transfers von Jude Bellingham zu Real Madrid auf 82,4 Millionen Euro geklettert sei (Vorjahr: 62,2).Die Ertragsentwicklung beim BVB sei im ersten Halbjahr des Fiskaljahres durchaus erfreulich gewesen. Doch sollte sich das Team von Edin Terzic nicht für die Champions League qualifizieren, würden für die kommende Saison deutliche Einbußen drohen. Womöglich sei auch das ein Grund, weshalb die Aktie derzeit einfach nicht in Tritt komme und aktuell kein Kauf sei.Wer die BVB-Titel bereits im Depot hat, sollte den Stopp unverändert bei 3,10 Euro belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2024)