Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der "Todesgruppe" F der Champions-League-Saison 2023/24 sei es für den BVB gleich am ersten Spieltag richtig schwierig geworden. Bei einem der Mitfavoriten auf den Titel, dem Starensemble von Paris Saint-Germain, habe das Team von Trainer Edin Terzic am Dienstag eine verdiente 0:2-Niederlage hinnehmen müssen.Der Plan, dem mit Stars wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Randal Kolo Muani besetzten Zaubersturm der Franzosen mit einer Fünferkette zu neutralisieren, sei nur in der ersten Halbzeit aufgegangen. Nach Wiederanpfiff habe Paris vor 49.000 Zuschauern im Prinzenpark aus seiner Überlegenheit Kapital geschlagen und sei durch einen äußert umstrittenen Handelfmeter von Mbappé (49.) sowie ein Tor des Ex-Dortmunders Achraf Hakimi (58.) zu einem verdienten Sieg gekommen.Vor allem der Elfmeterpfiff habe beim BVB für großen Unmut gesorgt. "Ich finde, dass es eine spielentscheidende Szene und eine totale Fehlentscheidung war", habe BVB-Berater Matthias Sammer bei Amazon Prime gesagt und habe sich über den spanischen Schiedsrichter Jesus Gil Manzano aufgeregt: "Ich bin froh, dass bald die künstliche Intelligenz kommt. Wenn ich sehe, wie der Schiedsrichter über den Platz stolziert, macht das keinen Spaß."Nach Flanke von Dembélé habe Mbappé dem deutschen Nationalverteidiger Niklas Süle aus kurzer Entfernung den Ball an die Hand geschossen, Manzano habe auf Elfmeter entschieden, der VAR habe nicht mehr eingegriffen. "Es bringt nichts. Wir haben in den letzten Jahren darüber diskutiert, wir werden in den nächsten Jahren darüber diskutieren. Solange es keine klare Linie gibt, können wir wenig dagegen tun", so Terzic, der aber auch eingeräumt habe, dass der BVB nicht mutig genug gespielt habe.Damit sei der BVB in der als schwer eingeschätzten Gruppe F mit den weiteren Gegnern Newcastle United und AC Mailand, die sich zum Auftakt 0:0 getrennt hätten, bereits früh ins Hintertreffen geraten. Nächster Gegner sei am 4. Oktober daheim Milan.Wie erwartet werde die Gruppe mit den weiteren Gegnern AC Mailand und Newcastle United ein ganz harter Brocken für den BVB, der sich zudem spielerisch immer noch nicht in guter Verfassung befinde.Da sich das Chartbild zuletzt weiter eingetrübt hat, drängt sich derzeit kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 3,70 Euro. (Analyse vom 20.09.2023)