Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,196 EUR -3,67% (08.03.2023, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,214 EUR -4,10% (08.03.2023, 09:06)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der furiose Lauf von Borussia Dortmund sei seit gestern beendet. Die 0:2 Niederlage beim FC Chelsea bedeute für den BVB nach zuvor zehn Siegen in den zehn Pflichtspielen des Jahres 2023 leider auch weit mehr als nur ein Ende der Serie. Es sei auch das Aus in der finanziell äußerst lukrativen Champions League.Ein Sprung ins Viertelfinale hätte dem BVB zum einen eine Prämie von 10,6 Millionen Euro gesichert. Zudem hätte es ein weiteres Heimspiel gegeben, was den Dortmundern wohl weitere drei Millionen Euro beschert hätte. Darüber hinaus hätte eine Qualifikation für die Runde der letzten Acht dem BVB ein größeres Stück vom üppigen TV-Pool eingebracht. Außerdem wäre ein weiterer Aufstieg in der UEFA-Klub-Rangliste möglich gewesen, was sich in der kommenden Saison auch finanziell positiv bemerkbar gemacht hätte.Das gestrige Aus sei sportlich und finanziell sehr bitter für den BVB. Der Kurs dürfte darunter im heutigen Handel leiden. Doch bekanntlich werde an der Börse auch immer die Zukunft gehandelt. Und der BVB habe sich durch die Siegesserie, die in der Bundesliga im Derby gegen Schalke 04 nun neu gestartet werden solle, in eine sehr gute Position gebracht, um in der nächsten Saison erneut in der lukrativen Königsklasse mitzuspielen. So belaufe sich der Vorsprung auf Platz 5 mittlerweile schon auf sieben Punkte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: