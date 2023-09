Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,095 EUR -1,09% (18.09.2023, 09:59)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,115 EUR +1,11% (18.09.2023, 09:42)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach drei spielerisch schwachen Spielen und einer mauen Ausbeute von nur fünf Punkten habe der BVB einen sehr schwachen Start in die neue Bundesliga-Saison hingelegt. Die Stimmung sei in den vergangenen zwei Wochen während der Länderspielpause entsprechend schlecht gewesen. Doch nun sei ein Big Point geglückt.So sei die Erleichterung Spielern und Verantwortlichen von Borussia Dortmund nach dem hart erkämpften 4:2 (1:2)-Sieg beim SC Freiburg anzusehen gewesen - und Doppelpacker Mats Hummels sei der gefeierte Mann gewesen. Einen "richtig guten Job" habe der Abwehrchef am Samstag gemacht, habe Trainer Edin Terzic befunden. Gleichwohl habe er genau wie Sportdirektor Sebastian Kehl gesehen, dass der Vizemeister "noch nicht bei 100 Prozent" sei. Der zweite Saisonerfolg in der Fußball-Bundesliga sei ein wichtiger Mutmacher für den Champions-League-Hit bei Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime), aber noch kein Befreiungsschlag gewesen.Einen "richtigen Schritt nach vorne" habe die Mannschaft zwei Wochen nach dem blamablen 2:2 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim gemacht, habe Kehl gemeint. Wohlwissend, dass sie immer noch reichlich Luft nach oben und in der Königsklasse nun eine Mammutaufgabe vor sich habe. Gegen die Startruppe von PSG brauche es sicher "eine richtig gute Leistung, um auch dort zu bestehen und in dieser schwierigen Gruppe zu bestehen", habe der 43-Jährige erklärt. Die 2:3-Niederlage gegen OGC Nizza in der Liga am Freitag habe aber gezeigt, dass auch bei den Franzosen um Offensiv-Ass Kylian Mbappé noch nicht alles rundlaufe.BVB-Verteidiger Marius Wolf wolle aus Paris "mit etwas nach Hause fahren". AC Mailand und Newcastle United würden die weiteren Dortmunder Vorrunden-Gegner in der Königsklasse heißen. Da könne es nicht schaden, frühzeitig den einen oder anderen Punkt einzuheimsen. In der Liga stehe die Borussia nun bei 8 Punkten. Zur Tabellenspitze würden nur 2 Zähler fehlen, von den eigenen Ansprüchen seien die Schwarz-Gelben aber noch ein Stück weiter entfernt.Mutige können dabeibleiben, der Stoppkurs sollte weiterhin bei 3,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 18.09.2023)Mit Material vopn dpa-AFX