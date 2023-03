Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die entscheidenden Wochen würden nahen: Borussia Dortmund gehe trotz der jüngsten Erfolgsserie mit großem Respekt in das Bundesliga-Spitzenspiel am Freitag gegen RB Leipzig. Trainer Edin Terzic habe an die 0:3-Niederlage im Herbst 2022 erinnert. "Wir sind noch gewarnt genug, welche Qualität der Gegner auf den Platz bringen kann. Die Leipziger haben uns in den Zweikämpfen aufgefressen", habe der 40-Jährige gesagt.Terzic sei jedoch guter Dinge, dass sich sein Team diesmal besser verkaufe. "Wir haben bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner in der Liga gewinnen können. Wenn wir es schaffen, unsere Qualität konstant auf den Platz zu bekommen, ist in dieser Saison einiges möglich", habe Terzic mit Bezug auf die zurückliegenden Wochen mit neun Pflichtspiel-Siegen in Serie gesagt.Mit einem Erfolg über den Tabellenvierten aus Sachsen könnte die Borussia den Druck auf den derzeit punktgleichen Spitzenreiter FC Bayern München weiter erhöhen und einen Verfolger auf Distanz halten. "Wir wollen den Abstand auf Leipzig vergrößern und die Intensität in den Zweikämpfen und die Torgefahr der letzten Wochen mitnehmen", habe Terzic kommentiert. Die kommenden Aufgaben gegen Leipzig sowie beim FC Chelsea (7. März) und beim FC Schalke (11. März) habe der 40-Jährige als richtungsweisend bezeichnet: "Das wird die wichtigste Woche der aktuellen Saison. In diesen drei Spielen ist eine Tendenz zu sehen, wie es weitergeht. Aber wir hoffen, dass es noch wichtigere Wochen gibt."Anders als beim knappen 1:0 am vergangenen Spieltag über die TSG 1899 Hoffenheim kehre der von einer Augenentzündung genesene Winter-Neuzugang Julian Ryerson in den Kader zurück. Die angeschlagenen Profis Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko und Mateu Morey würden laut Terzic zwar vielversprechende Fortschritte machen, stünden aber noch nicht wieder zur Verfügung.Mutige spekulieren weiterhin darauf, der Stoppkurs sollte nun auf 3,10 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 02.03.2023)Mit Material von dpa-AFX