Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB bastele weiter eifrig am Kader für die kommende Saison. Dabei rücke ein Wechsel von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund übereinstimmenden Medienberichten zufolge näher. Wie etwa der TV-Sender Sky gemeldet habe, würden zwar noch die Verhandlungen laufen. Der 29 Jahre österreichische Nationalspieler solle dem BVB jedoch zugesagt haben.Am Sonntag sei Sabitzer noch bei der Team-Präsentation des FC Bayern für die kommende Saison dabei gewesen. Dass er an diesem Montag mit der Mannschaft die Reise nach Asien antrete, scheine indes fraglich. Der 2021 von RB Leipzig gekommene Mittelfeldspieler sei zuletzt an Manchester United ausgeliehen und besitze in München noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings solle Sabitzer in den sportlichen Planungen für die neue Saison keine Rolle spielen, mit dem neu verpflichteten Landsmann Konrad Laimer habe er zudem weitere Konkurrenz bekommen.In Dortmund könnte er die Lücke füllen, die nach dem Wechsel des Engländers Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden sei. Als Ablöse seien 15 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen im Gespräch. Sabitzer solle den Berichten zufolge auch Angebote aus England und Italien vorliegen haben.Zudem habe es zuletzt Gerüchte gegeben, dass Nationalspieler Leon Goretzka von den Bayern zum BVB wechseln könnte. Und der Transfer von Edson Álvarez (Ajax Amsterdam) als Nachfolger für den zu Real Madrid gewechselten Bellingham schien nur noch Formsache zu sein. Bislang habe Dortmund aber nur Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) als Neuzugänge präsentiert. Der BVB strebe allerdings weitere Transfers an."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Mutige mit einem langen Atem können weiterhin darauf setzen, dass die BVB-Aktie den eigentlich nicht mehr zu rechtfertigenden Kursabschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit in den kommenden Monaten weiter verringern wird (Stoppkurs: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 24.07.2023)Mit Material von dpa-AFX