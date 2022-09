Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,868 EUR -0,87% (12.09.2022, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,862 EUR +1,10% (12.09.2022, 10:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der bis zum Wochenende einzigen Pflichtspielniederlage des BVB gegen Werder Bremen sei vor drei Wochen ein Kursrücksetzer von 10% gefolgt. Am Wochenende hätten die Dortmunder bei RB Leipzig nun ihr zweites Bundesligaspiel verloren. Mit erneut zweistelligen Kursverlusten sei allerdings am Montag wohl eher nicht zu rechnen. Ende August sei vieles zusammengekommen: Es habe eine völlig überraschende Niederlage gegen einen Aufsteiger gegeben. Zudem sei der Markt wieder einmal schwach gewesen und die BVB-Aktie sei zuvor richtig stark gelaufen. Dies sei heute etwas anders. Ein Kursrückgang sei durchaus wahrscheinlich, er dürfte jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich geringer ausfallen.Für die aktuell weiterhin stark vom Verletzungspech verfolgten Dortmunder stünden nun aber weitere große Herausforderungen an. Am Mittwoch müsse der BVB in der Champions League zu Manchester City, einer der besten Mannschaften der Welt. Während eine Niederlage dort vermutlich noch hinnehmbar wäre, wäre am Samstag dann in der Bundesliga alles andere als ein Sieg gegen Aufsteiger und Revierrivalen Schalke 04 eine herbe Enttäuschung und eine Belastung für die BVB-Aktie.Die Chancen stünden weiterhin gut, dass der BVB in der laufenden Saison sportlich und v.a. wirtschaftlich wieder deutlich besser abschneiden werde als in den von zahlreichen Geisterspielen geprägten Vorjahren. Mutige Anleger könnten daher weiterhin darauf setzen, dass sich die Erholung der BVB-Aktie fortsetze und sollten mit einem Stopp bei 3 Euro an Bord bleiben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2022)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: