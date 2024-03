Tradegate-Aktienkurs BVB-Aktie:

ISIN BVB-Aktie:

DE0005493092



WKN BVB-Aktie:

549309



Ticker-Symbol BVB-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol BVB-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (BVB) (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Kurz nach der Auslosung der Champions-League-Viertelfinals habe der scheidende BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ein Interview gegeben, in dem er erklärt habe, dass ein weiteres deutsch-deutsches Finale in Wembley zwischen Borussia Dortmund und Bayern München wie schon 2013 eine schöne Sache wäre. Doch die Zeiten für den BVB seither seien deutlich härter geworden.Zwar sei es natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich der BVB in das Finale vorkämpfe, die Chancen sei aber dennoch praktisch von Saison zu Saison geringer. Aktuell sei sogar fraglich, ob sich die Dortmunder überhaupt für die Champions League in der kommenden Saison qualifizieren könnten. Denn der Vorsprung auf den Tabellenfünften RB Leipzig betrage nur einen Zähler und man habe das weitaus kompliziertere Restprogramm mit allen Top-Mannschaften der Liga.Ein Verein, der sich wie der BVB selbst finanzieren und dennoch im Inland mit Bayer (Leverkusen) und Red Bull (Leipzig) konkurrieren müsse und im Ausland mit Katar (PSG), mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (Manchester City) oder Saudi-Arabien (Newcastle), werde es schwer haben, gleichzeitig noch schwarze Zahlen zu schreiben. Für die BVB-Aktie sei dies letztlich keine guten Voraussetzungen. Sie bleibe daher weiterhin nur etwas für mutige Anleger (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze BVB-Aktie: