Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,722 EUR -3,96% (29.08.2022, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,688 EUR -2,43% (29.08.2022, 09:15)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (29.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Dies könnte der BVB-Aktie wieder etwas Rückenwind bescheren. Borussia Dortmund habe am Wochenende einen wichtigen Auswärtssieg bei Hertha BSC eingefahren. Damit sei zumindest ein Stück weit Wiedergutmachung betrieben worden, nachdem am Spieltag zuvor eine bittere Heimniederlage gegen Aufsteiger Werder Bremen verbucht worden sei. Diese habe am vergangenen Montag noch für einen heftigen Kursrutsch gesorgt. Es dürfte spannend werden, wie die Marktteilnehmer nun auf das jüngste Ergebnis reagieren würden.Ähnlich wie die Analysten halte auch "Der Aktionär" die BVB-Aktie aktuell für unterbewertet. Mutige Anleger könnten auf eine nachhaltige Erholung setzen. Der Stoppkurs könne dabei weiterhin bei 3 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: