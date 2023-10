XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Auch wenn bei Borussia Dortmund derzeit wahrlich nicht alles rund laufe, würden die Ergebnisse in der Bundesliga weiterhin stimmen. Am Samstag habe der BVB beim 4:2 Heimerfolg gegen den Champions-League-Teilnehmer Union Berlin bereits den vierten Sieg in Folge verbucht und die Position in der Spitzengruppe gefestigt.Trotz der zuletzt guten Ergebnisse in der Bundesliga befinde sich die Aktie von Borussia Dortmund charttechnisch betrachtet weiterhin in einer schwachen Verfassung. Ein Kauf dränge sich aktuell nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 3,70 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:3,885 EUR +1,30% (09.10.2023, 08:46)