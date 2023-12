Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,705 EUR +1,09% (15.12.2023, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,71 EUR +1,23% (15.12.2023, 10:14)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Wie sei die Vorrunde von Borussia Dortmund bislang einzuschätzen? Rein spielerisch betrachtet sei die Entwicklung ganz klar enttäuschend gewesen. Dies habe natürlich auch einfach damit zusammengehangen, dass man mit Jude Bellingham einen potenziellen Weltfußballer an Real Madrid habe abgeben müssen, was vermutlich kaum ein Team der Welt problemlos kompensieren könnte.Zudem habe auch die vermutlich auch ein Stück weit gesundheitlich bedingte Schwächephase des in der Rückrunde 2022/23 noch enorm wichtigen Mittelstürmers Sebastien Haller dem Spielfluss Probleme bereitet. Schließlich seien die beiden Alternativen Niclas Füllkrug und Youssofa Moukoko komplett andere Spielertypen. Hinzugekommen seien - typisch Dortmund - erneut zahlreiche Verletzungsprobleme von Stammspielern, wodurch auch viele Automatismen nicht hätten greifen können.Von den Ergebnissen her steche natürlich der durchaus überraschende Gruppensieg in der Hammergruppe F mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United heraus. Hier habe die Qualifikation für das Achtelfinale, die dem BVB insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kassen spielen werde, bereits am 5. Spieltag klargemacht werden können. Als Gruppenerster habe man nun auch durchaus die Chance auf das Viertelfinale, da man etwa Titelverteidiger Manchester City oder auch Real Madrid oder dem FC Arsenal aus dem Weg gehe (die möglichen Gegner seien FC Porto, Lazio Rom, Inter Mailand, PSV Eindhoven, FC Kopenhagen und der SSC Neapel).Die Qualifikation für die Champions League sei für den BVB absolute Pflicht. Daher müsse nun vor der Winterpause noch möglichst optimal gepunktet werden. Ansonsten drohe Trainer Terzic und seinem Team ein unruhiger Winter und der Aktie vermutlich eine anhaltende Schwächephase. Es bleibe daher dabei: Ein kauf dränge sich derzeit nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte weiter den Stopp bei 3,10 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link