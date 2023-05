Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,425 EUR +1,14% (08.05.2023, 10:41)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,43 EUR +1,03% (08.05.2023, 10:16)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (08.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Das aus rein finanzieller Perspektive wichtigste Saisonziel hätten die Dortmunder gestern schon erreicht. Denn mit nun 64 Punkten habe der BVB jeweils acht Zähler mehr als Union Berlin und dem SC Freiburg auf den Plätzen 4 und 5, die nun gegeneinander spielen würden. Daher könnte maximal eines der beiden Teams den BVB selbst im worst case noch überholen."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Borussia Dortmund dürfte künftig dank anhaltend voller Stadien wieder dauerhaft profitabel wirtschaften. Dadurch wirke der immer noch kräftige Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit nach wie vor einfach übertrieben. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass sich die BVB-Aktie endlich nachhaltig vom Corona-Schock des Jahres 2020 erhole. Dabei sollte der Stoppkurs bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: