Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,97 EUR -0,50% (25.09.2023, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,97 EUR 0,00% (25.09.2023, 10:57)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie: DE0005493092

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie: 549309

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie: BVB

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie: BORUF

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach dem enttäuschenden Champions-League-Auftritt in Paris unter der Woche habe der BVB am Wochenende den nächsten wichtigen Sieg eingefahren: Gegen den Tabellennachbarn VfL Wolfsburg hätten die Borussen verdient mit 1:0 gewonnen. Das Team von Edin Terzic liege nun auf Platz 6, zwei Punkte hinter Tabellenführer Bayern München.Aus sportlicher Sicht sei der Sieg gegen den VfL Wolfsburg natürlich enorm wichtig gewesen. An der Börse hätten die drei Punkte vom Wochenende dem Kurs allerdings bisher noch nicht helfen können. Noch immer notiere die BVB-Aktie knapp unter der 4-Euro-Marke. Es drohe ein Test der Unterstützung bei 3,90 Euro. Knapp darunter lägen zwei weitere kleinere Unterstützungen bei 3,76 und 3,72 Euro. Es bleibe daher dabei: Aus charttechnischer Sicht sei die BVB-Aktie aktuell kein Kauf. Wer bereits investiert sei, beachte weiterhin den Stoppkurs bei 3,70 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: