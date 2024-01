XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (29.01.2024/ac/a/nw)



Nach all der Tristesse kurz vor Weihnachten sei die Welt bei Borussia Dortmund vorerst wieder in Ordnung. Denn dem Team von Edin Terzic sei gestern der dritte Sieg im dritten Spiel im Jahr 2024 geglückt. Dadurch rangiere der BVB nun erstmals seit mehreren Wochen wieder unter den ersten vier der Tabelle und wäre damit für die Champions League qualifiziert.Der BVB müsse nun beim 1. FC Heidenheim, gegen den SC Freiburg und beim VfL Wolfsburg nachlegen bevor es danach im Champions League Achtelfinale nach Eindhoven gehe. Würden die Ergebnisse in diesen Spielen stimmen, dürfte die Aktie ihre zuletzt etwas zaghafte Erholung fortsetzen. Mutige Anleger könnten weiterhin mit einem Stopp bei 3,10 Euro darauf spekulieren.